«Коллаборационисты»: Путин обратился к школьникам 

Президент России Владимир Путин назвал коллаборационистами людей, соглашающихся с переписыванием истории Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС. Глава государства также напомнил, какова была цель фашистов в отношении советских народов.

Заявление президента прозвучало в рамках его выступления во время Всероссийского урока «Помнить — значит знать», посвященного юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Путин отметил, что подвиг советских народов на пути к победе над немецкими войсками трудно переоценить, поэтому он не должен быть забыт. Касаясь проблемы переписывания истории войны, когда некоторые страны стараются преуменьшить роль советских граждан в ликвидации фашистской угрозы, национальный лидер отметил, что существуют люди, которые поддерживают несправедливую инициативу. Их президент сравнил с людьми, сотрудничающими с врагом во время войны, — «коллаборационистами».

«Тех, кто сегодня соглашаются с инициаторами переписи истории, вполне можно назвать коллаборационистами сегодняшнего дня», — отметил Путин.

Президент напомнил, что в отличие от западных народов, которые фашисты планировали полностью поработить, советских граждан они стремились почти полностью уничтожить.