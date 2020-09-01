Лавров сделал заявление о расследовании по делу Навального 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал требования Запада расследовать инцидент с блогером Алексеем Навальный, который находится в немецкой клинике с подозрением на отравление, «необоснованными», сообщает Interfax. По словам чиновника, российские правоохранители давно назначили доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Заявление Лаврова прозвучало на встрече со студентами МГИМО

Он подчеркнул, что в настоящее время западные коллеги требуют от российских врачей заключений по поводу пребывания Навального в больнице скорой помощи города Омска. Кроме того, по словам министра, они требуют, чтобы было проведено расследование обстоятельств, спровоцировавших впадение оппозиционера в кому. В контексте вышеуказанных требований звучат заявления о том, что российские правоохранители никак не занимаются выяснением причин инцидента с Навальным, отметил Лавров.