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Лавров сделал заявление о расследовании по делу Навального 

Павел Тиунов 25 минут назад
Лавров сделал заявление о расследовании по делу Навального
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал требования Запада расследовать инцидент с блогером Алексеем Навальный, который находится в немецкой клинике с подозрением на отравление, «необоснованными», сообщает Interfax. По словам чиновника, российские правоохранители давно назначили доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Заявление Лаврова прозвучало на встрече со студентами МГИМО.
Он подчеркнул, что в настоящее время западные коллеги требуют от российских врачей заключений по поводу пребывания Навального в больнице скорой помощи города Омска. Кроме того, по словам министра, они требуют, чтобы было проведено расследование обстоятельств, спровоцировавших впадение оппозиционера в кому. В контексте вышеуказанных требований звучат заявления о том, что российские правоохранители никак не занимаются выяснением причин инцидента с Навальным, отметил Лавров.
Отвечая на нападки Запада, глава МИД РФ заявил, что требования провести расследование не обоснованы, поскольку с момента, когда всё произошло, сотрудники МВД проводят доследственную проверку. По словам Лаврова, расследованием можно будет заниматься только после того, как станет ясна картина произошедшего.
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Комментарии
Политика , Сергей Лавров , МИД , МГИМО , МВД , Интерфакс
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