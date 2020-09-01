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Путин участвует во Всероссийском открытом уроке
RT на русском
1 час назад
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Во вторник, 1 сентября, проходит Всероссийский открытый урок. Президент
Владимир Путин
принимает в нём участие в режиме видеоконференции. RT ведёт трансляцию.
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