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Путин участвует во Всероссийском открытом уроке 

RT на русском 1 час назад
Во вторник, 1 сентября, проходит Всероссийский открытый урок. Президент Владимир Путин принимает в нём участие в режиме видеоконференции. RT ведёт трансляцию.
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Политика , Видео , Владимир Путин
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