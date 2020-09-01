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Лавров объяснил поведение Запада в Белоруссии 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Лавров объяснил поведение Запада в Белоруссии
Фото: РИА Новости
Западные страны не готовы признать новую систему международных отношений, потому что на них сказываются последствия колониальной системы. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров во время выступления в МГИМО, запись опубликована в Facebook-аккаунте ведомства.
По словам дипломата, некоторые страны пытаются «раскачать» ситуацию в республике и хотят втянуть страны Евросоюза на «антилукашенковскую платформу». Лавров добавил, что Литва «перешла все грани приличия» в Белоруссии. Вероятно, они оказывают давление на оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, объяснил он.
27 августа Лавров рассказал, что Россия будет неизменно поддерживать народ Белоруссии. Дипломат добавил, что нужно как можно скорее восстановить спокойную обстановку в республике «через национальный диалог», однако при этом важно соблюдать конституционные нормы и уважать правопорядок.
С 9 августа в Белоруссии проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов.
Страны ЕС и НАТО активно реагируют на события в Белоруссии. Так, главы МИД восьми стран Европы призвали власти Белоруссии немедленно вступить в диалог с оппозицией. В Европе также считают, что процедура белорусских выборов не соответствовала международным стандартам демократии и верховенства закона. ЕС уже начал работать над санкциями против властей Белоруссии.
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Политика , Светлана Тихановская , Сергей Лавров , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , МГИМО , НАТО , Литва
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