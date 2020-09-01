Лавров объяснил поведение Запада в Белоруссии 

Западные страны не готовы признать новую систему международных отношений, потому что на них сказываются последствия колониальной системы. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров во время выступления в МГИМО , запись опубликована в Facebook-аккаунте ведомства.

По словам дипломата, некоторые страны пытаются «раскачать» ситуацию в республике и хотят втянуть страны Евросоюза на «антилукашенковскую платформу». Лавров добавил, что Литва «перешла все грани приличия» в Белоруссии . Вероятно, они оказывают давление на оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую , объяснил он.

27 августа Лавров рассказал, что Россия будет неизменно поддерживать народ Белоруссии. Дипломат добавил, что нужно как можно скорее восстановить спокойную обстановку в республике «через национальный диалог», однако при этом важно соблюдать конституционные нормы и уважать правопорядок.

С 9 августа в Белоруссии проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов.