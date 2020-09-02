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Лавров примет участие во встрече министров G20 

RT на русском и ещё 4 2 часа назад
Лавров примет участие во встрече министров G20
Фото: РИА Новости
Глава МИД России Сергей Лавров 3 сентября примет участие во встрече министров иностранных дел стран — членов «Группы двадцати», которая пройдёт в режиме видеоконференции.
Об этом информирует Департамент информации и печати российского внешнеполитического ведомства.

«3 сентября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров планирует принять участие во встрече министров иностранных дел государств — членов Группы двадцати и руководителей международных организаций (в формате видеоконференции)» — указано в сообщении.

Встреча проводится в рамках мероприятий председательства Саудовской Аравии в 2020 году.
В ходе встречи планируется обсуждение хода реализации поручений лидеров стран, обозначенных в итоговом заявлении экстренного саммита G20, посвящённого борьбе с пандемией коронавируса.
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Политика , Сергей Лавров , МИД
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