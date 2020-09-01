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Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем знаний 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем знаний
Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил педагогов, школьников и студентов с Днем знаний. Об этом сообщается на сайте областного правительства во вторник, 1 сентября.

«В этом году и дети, и взрослые ждали первое сентября с особыми чувствами. Многие соскучились по занятиям, урокам и парам и, конечно, по живому общению со своими друзьями и преподавателями», — сказал он.

По словам Воробьева, в этом году в это году в школы пошли почти 1,5 миллиона юных жителей. Губернатор пожелал ученикам исполнения желаний.

«Самые добрые пожелания — нашим первоклассникам, у которых школьная жизнь только начинается и впереди много успехов, достижений и новых друзей», — заключил он.

Ранее сообщалось, что на территории школ Подмосковья ко Дню знаний устранили все нарушения чистоты и порядка. В детских садах, школах, вузах и колледжах Подмосковья учебный процесс будет организован с соблюдением новых санитарных норм безопасности, в на входе в обязательном порядке всем будут измерять температуру.
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Политика , Андрей Воробьев , Московская область
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