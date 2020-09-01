Лавров ответил на обвинения по ситуации с Навальным

"Нас обвиняют в том, что мы не расследуем эту ситуацию. Это неправда. Начиная с того же дня, когда это все произошло, наше МВД запустило доследственную проверку, а следствие может начаться, когда будет установлено, что произошло", — сказал он.

Лавров отметил, что пока не установлено, что именно произошло с Навальным, и немецкие врачи не могут передать Москве соответствующую информацию.

"Нам сейчас выдвигают требование, чтобы врачи в Омске немедленно представили свои заключения, чтобы мы провели расследование по поводу того, что Навальный впал в кому. Помните, в Омске он пролежал чуть более суток, и уже все наши западные коллеги подняли шум, почему нет никакой информации. Вот он, наконец, уже неделю как находится в Германии. Немецкие врачи тоже никакой информации не дают. Значит, требуется дополнительное время, но к ним почему-то никто никаких требований не выдвигает, не осуждает их за то, что они пытаются скрыть истину", — добавил он.

Министр также напомнил, что Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи в рамках проверки по факту госпитализации Навального.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после ухудшения состояния здоровья на рейсе Томск — Москва. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 22 августа его доставили в берлинскую клинику Charite. 24 августа врачи заявили об обнаружении в его организме следов интоксикации субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но какой именно — пока не известно. Германские медики уточнили, что угрозы его жизни нет, но не исключены долгосрочные последствия для нервной системы.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура еще 20 августа инициировала проведение доследственной проверки органами полиции в связи с госпитализацией Навального в Омске.