Лавров назвал способ решить проблему Белоруссии

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров оценил последствия предложенной Лукашенко конституционной реформы 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 19 минут назад
Конституционная реформа в Белоруссии поможет организовать диалог власти с гражданским обществом, полагает глава МИД России Сергей Лавров.

«Президент Белоруссии предложил конституционную реформу. По нашей общей оценке, это и есть та форма, в которой вполне можно организовать диалог с гражданским обществом и которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан», — передает РИА «Новости» слова Лаврова в ходе выступления перед студентами-первокурсниками и профессорско-преподавательским составом МГИМО МИД России, а также Дипакадемии.

По его словам, Россия считает, что необходимости в посреднических услугах других стран для преодоления нынешней ситуации в Белоруссии нет.

«Мы хотим, чтобы белорусам самим была предоставлена возможность решить свои проблемы без какого-либо вмешательства извне. Мы видим искушение многих западных государств — как соседней Украины, так и стран, которые находятся далеко за океаном, я имею ввиду США и Канаду — навязать некие подходы в преодолении нынешней ситуации в Республике Беларусь. На эти подходы реагирует президент Белоруссии. Мы считаем, что необходимости в каких-либо навязчивых посреднических услугах нет», –сказал Лавров.

Он добавил, что Россия в ситуации в Белоруссии будет руководствоваться международным правом и существующими между странами обязательствами, передает ТАСС.
Лавров отметил, что Евросоюз следом за Соединенными Штатами все больше и больше следует путем нелегитимного с точки зрения международного права санкционного давления в международных делах.

«К сожалению, Евросоюз вслед за Соединенными Штатами все больше и больше идет по пути санкционного давления. Они у себя опять же внутри Евросоюза выработали решение о создании механизмов введения санкций за вторжение в киберсферу с преступными целями, как они считают, по правам человека, еще по каким-то вопросам. Эти санкции нелегитимны с точки зрения международного права, как и нелегитимны любые односторонние санкции. Но тенденция такая просматривается», — сказал Лавров.

Он добавил также, что заявления западных лидеров по ситуации в Белоруссии неэтичны, они показывают отсутствие у них навыков дипломатии.

«Посмотрите, какие заявления делают про ту же ситуацию в Белоруссии генеральный секретарь НАТО, представители Евросоюза, западные лидеры, которые оказались во главе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Какие нравоучения, произносимые тоном, которые не допускают даже сомнения в том, что это должно быть воспринято всеми как руководство к действию», — сказал министр.

«Это отсутствие уже навыков дипломатии, элементарных дипломатических навыков. Это неэтично по большому счету уже не только с дипломатической, но и с человеческой точки зрения. Мы это видим и мы на это обращаем внимание», — отметил Лавров.
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.
Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Оппозиция в Белоруссии сформировала Координационный совет.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
ООН запросила данные о водоснабжении Крыма ООН запросила данные о водоснабжении Крыма Путин заявил о заранее подготовленной позиции Запада по Белоруссии Путин заявил о заранее подготовленной позиции Запада по Белоруссии В клинике Charite рассказали о состоянии Навального В клинике Charite рассказали о состоянии Навального
Комментарии 10
Политика , Видео , В мире , Европа , СНГ , Белоруссия в огне , Сергей Лавров , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , ОБСЕ , МГИМО , НАТО , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Канада , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
Уснувшей россиянке заползла в рот огромная змея
Уснувшей россиянке заползла в рот огромная змея
Застрелил в поле на коленях: за что убили россиянку
Застрелил в поле на коленях: за что убили россиянку
Видео
Работница кафе в Сочи забросала отдыхающих кружками с пивом и попала на видео
01:00
Работница кафе в Сочи забросала отдыхающих кружками с пивом и попала на видео
Акула-людоед покусала лодку рыбака и попала на видео
00:15
Акула-людоед покусала лодку рыбака и попала на видео
Опубликовано видео высадки десанта на Чукотке
01:13
Опубликовано видео высадки десанта на Чукотке
Армия
Перехват бомбардировщика США попал на видео
00:20
Перехват бомбардировщика США попал на видео
Армия
Появилось видео учений НАТО в Балтийском море
01:39
Появилось видео учений НАТО в Балтийском море
Армия
Оппозиционер Жуков был избит и попал на видео
02:04
Оппозиционер Жуков был избит и попал на видео
Происшествия
Лавров назвал способ решить проблему Белоруссии
00:55
Лавров назвал способ решить проблему Белоруссии
Политика В мире
Билан рассказал о прибавлении в семье
01:46
Билан рассказал о прибавлении в семье
Шоу-бизнес
Появилось видео причин развода Прусикина с Tatarka
01:53
Появилось видео причин развода Прусикина с Tatarka
Шоу-бизнес
Дочь Захарченко лишилась квартиры за 300 млн
03:37
Дочь Захарченко лишилась квартиры за 300 млн
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение