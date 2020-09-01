Медведев поздравил россиян с Днем знаний 

"Сегодня многие из вас впервые переступят порог школы, колледжа или университета. Впереди интересные уроки и занятия, новые друзья, а для первоклашек — встреча с первой учительницей. Самые теплые слова благодарности педагогам за то, что вы помогаете не только получать знания, но и верить в собственные силы, добиваться первых в жизни успехов, личным примером показываете, как много значит взаимное внимание, уважение и справедливость", — сказал он в видеообращении, опубликованном во вторник в его аккаунтах в соцсетях.