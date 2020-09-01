Поклонская нашла способ давления на Киев

ООН затребовали сведения о вопросе водоснабжения и перекрытии Киевом поставок воды по Северо-Крымскому каналу. По словам направившей туда запрос депутата Госдумы Натальи Поклонской, ответ был получен спустя три месяца. Она добавила, что уже подготовила запрос к главе Крыма Сергею Аксенову для получения сведений, нужных для дальнейшего взаимодействия со всемирной организацией.

Парламентарий направляла соответствующий запрос в ООН в мае. «Спустя три месяца мной получен официальный ответ. В письме предложено сотрудничество в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа крымчан к воде и ситуации с водоснабжением на полуострове»,

По ее словам, она уже подготовила запрос на имя главы Крыма Сергея Аксенова для получения необходимой информации. Депутат добавила, что реакция управления Верховного комиссара ООН по правам человека «приятно удивила» ее. Кроме того, Поклонская отметила, что всемирная организация признала ее статус как представителя крымчан в российском парламенте.

1 июня СМИ сообщали, что Наталья Поклонская направила официальное письмо на имя Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет , призвав осудить «преступные действия украинских властей». Экс-прокурор Крыма призвала принять меры по возобновлению подачи воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Раньше таким способом на полуостров поступало до 85% пресной воды.

«Призываю решительно осудить преступные действия украинской стороны, грубо попирающие международное право и прямо нарушающие обязательства этой страны в области прав человека, и принять исчерпывающие меры по обеспечению всеми возможными способами восстановления функционирования канала», — говорится в письме Поклонской.

По мнению депутата, действия Киева «вопиющим образом» массово нарушают фундаментальные права крымского населения. Реальная угроза из-за водной блокады Крыма сложилась не только для жизней и здоровья людей, но и для уникальной природы региона.

Водоснабжение Крыма с украинской стороны было прервано в 2014 году, после того как полуостров вошел в состав России по итогам общенародного референдума. Пришедшее к власти в результате госпереворота киевское руководство отказалось признавать волеизъявление жителей Крыма и объявило регион «оккупированным», среди прочих мер прекратив поставки воды на полуостров.

При этом российские власти отметили, что перекрытие Северо-Крымского водоканала — политический шаг, а не экономический. Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара заявил, что «постройка Украиной дамбы — это еще один шаг агрессивной риторики, которую Киев ведет против Крыма». По его словам, теперь регион РФ уже не зависит от днепровской воды, которая раньше обеспечивала технической водой только северо-восток полуострова. С 2014 года Крым стал «водонезависим».

Президент РФ Владимир Путин ранее подверг критике крымских чиновников за недостаточные усилия по решению вопроса водоснабжения. «Сделано много, но еще не все. Еще нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения», — заявил он.

В конце июня 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не станет просить украинские власти возобновить поставки пресной воды. По его словам, кроме президента Украины Владимира Зеленского принять решение о подаче воды не может в Киеве ни один человек. Однако Аксенов уверен, что крымчане проживут и без «водных подачек» со стороны соседнего государства. Для обеспечения водой Симферополя крымскими властями уже построены две нитки водопроводов и начата подача воды из артезианских скважин Бахчисарайского района полуострова.