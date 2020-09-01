Чиновница заявила о травле дочери, поступившей в МГИМО

Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов появилась информация, что дочь Ванчиковой поступила в МГИМО в рамках целевого набора, то есть за нее заплатит будущий работодатель, которым, как утверждается, является администрация Агинского Бурятского округа.

"Организована какая-то практически травля, создан негативный фон вокруг поступления моей дочери в университет. Причем на абсолютно лживых фактах. Конечно же, огорчает не только меня, но и прежде всего мою дочь, которая невольно стала участником такого гонения против нее и против всей семьи", — сказала Ванчикова в видео, размещенном в ее аккаунте.

На видео чиновница со слезами на глазах говорит, что ее дочь за 11 лет обучения ни разу не получала "четверок" — у нее две медали за успехи в учебе, федеральная и региональная, она является победителем олимпиад, соревнований и конкурсов. Также Ванчикова рассказала, что перед ЕГЭ ее дочь заболела COVID-19, отрицательный результат был получен лишь за два дня до объявления дополнительной даты экзаменов, в итоге ЕГЭ она сдала на 94 и 98 баллов.

Ванчикова отвергла слухи, что ее дочь учится за счет бюджета региона или муниципалитета.