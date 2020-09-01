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Вице-губернатор Забайкалья заявила о травле дочери, поступившей в МГИМО 

РИА Новости и ещё 6 2 часа назад
Чиновница заявила о травле дочери, поступившей в МГИМО
Фото: РИА Новости
Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова в своем аккаунте в социальной сети Instagram рассказала о травле дочери из-за ее поступления в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) и отвергла слухи, что ее дочь будет учиться за счет регионального или муниципального бюджета.
Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов появилась информация, что дочь Ванчиковой поступила в МГИМО в рамках целевого набора, то есть за нее заплатит будущий работодатель, которым, как утверждается, является администрация Агинского Бурятского округа.

"Организована какая-то практически травля, создан негативный фон вокруг поступления моей дочери в университет. Причем на абсолютно лживых фактах. Конечно же, огорчает не только меня, но и прежде всего мою дочь, которая невольно стала участником такого гонения против нее и против всей семьи", — сказала Ванчикова в видео, размещенном в ее аккаунте.

На видео чиновница со слезами на глазах говорит, что ее дочь за 11 лет обучения ни разу не получала "четверок" — у нее две медали за успехи в учебе, федеральная и региональная, она является победителем олимпиад, соревнований и конкурсов. Также Ванчикова рассказала, что перед ЕГЭ ее дочь заболела COVID-19, отрицательный результат был получен лишь за два дня до объявления дополнительной даты экзаменов, в итоге ЕГЭ она сдала на 94 и 98 баллов.
Ванчикова отвергла слухи, что ее дочь учится за счет бюджета региона или муниципалитета.

"То, о чем муссируется, целевой договор, что это платный договор, это абсолютно не так. …Обучение абсолютно бесплатное. Никто ни с какого уровня, кто-то предполагает, что из бюджета субъекта платят, кто-то предполагает из муниципального бюджета, всё это вранье", — заявила Ванчикова.

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Политика , Образование , Аягма Ванчикова , МГИМО , Забайкальский Край
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