Россия наградила медалью американского ветерана

Торжественная церемония прошла в доме ветерана в Вирджинии.

Российские дипломаты в США вручили медаль «За укрепление боевого содружества» 95-летнему ветерану Второй мировой войны Фрэнку Кону. Награду вручил атташе по вопросам обороны посольства России в США полковник Евгений Бобкин. На мероприятии присутствовали и другие сотрудники российской дипмиссии.

Фрэнк Кон во время Второй мировой воевал в составе вооруженных сил США, принимал участие в знаменитой встрече советских и американских солдат на Эльбе, и доставил бойцам Красной армии секретную карту оккупационных зон. Он до сих пор вспоминает невероятный прием, который оказали союзникам советские солдаты.

Пять лет назад он побывал в Москве на Красной площади в День победы. Кроме того, в 2010 году ему была вручена медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне», сообщается на странице посольство в Facebook.