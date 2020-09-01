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Посольство РФ наградило медалью американского ветерана Второй мировой войны 

ТК «Звезда» и ещё 2 1 час назад
Россия наградила медалью американского ветерана
Фото: Посольство России в США
Торжественная церемония прошла в доме ветерана в Вирджинии.
Российские дипломаты в США вручили медаль «За укрепление боевого содружества» 95-летнему ветерану Второй мировой войны Фрэнку Кону. Награду вручил атташе по вопросам обороны посольства России в США полковник Евгений Бобкин. На мероприятии присутствовали и другие сотрудники российской дипмиссии.
Фрэнк Кон во время Второй мировой воевал в составе вооруженных сил США, принимал участие в знаменитой встрече советских и американских солдат на Эльбе, и доставил бойцам Красной армии секретную карту оккупационных зон. Он до сих пор вспоминает невероятный прием, который оказали союзникам советские солдаты.
Пять лет назад он побывал в Москве на Красной площади в День победы. Кроме того, в 2010 году ему была вручена медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне», сообщается на странице посольство в Facebook.
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Политика , Армия , Войска , США
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