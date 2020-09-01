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Путин увеличил зарплаты чиновникам, генпрокурору и председателю СК 

News.ru и ещё 7 16 минут назад
Путин повысил зарплаты чиновникам
Фото: News.ru
Зарплата генерального прокурора, председателя СК и государственных чиновников была увеличена в 1,03 раза. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности РФ, — говорится в сообщении.

В том же указе отмечено, что зарплата заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева также увеличена на 3%.
Как писал NEWS.ru, Росстат выяснил, в каких отраслях самые высокие в России зарплаты. Первое место в рейтинге заняла сфера добычи нефти и природного газа.
Согласно результатам исследования, средний доход работников в этой отрасли составляет 158 тыс. рублей в месяц. На втором месте — производство сигарет и табачных изделий. У сотрудников предприятий этой сферы средние месячные зарплаты составляют 115,6 тыс. рублей.
Третью строчку занимают лётчики и космонавты, зарабатывающие в среднем по 101,1 тыс. рублей в месяц. В остальных сферах средние зарплаты не превышают 100 тыс. рублей.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , Росстат , Совет безопасности РФ
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