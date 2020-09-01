Посол России оценил отношение белорусов к России 

"Я не чувствую", — сказал Мезенцев журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Посол заявил, что историческая традиция, в том числе пласт уважения к истории Великой Отечественной войны — это тот фундамент, который нужно чтить, понимать и "с учетом этой нравственной шкалы оценивать день нынешний, видеть день завтрашний — этап более сплоченных отношений россиян и белорусов".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусские СМИ противостоять "черной сотне" оппозиции и не допустить столкновения с русским народом.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская , а не Лукашенко.