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Посол России оценил отношение белорусов к России 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
Посол России оценил отношение белорусов к России
Фото: РИА Новости
Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев считает, что граждане республики не стали прохладней относиться к России.

"Я не чувствую", — сказал Мезенцев журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Посол заявил, что историческая традиция, в том числе пласт уважения к истории Великой Отечественной войны — это тот фундамент, который нужно чтить, понимать и "с учетом этой нравственной шкалы оценивать день нынешний, видеть день завтрашний — этап более сплоченных отношений россиян и белорусов".
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусские СМИ противостоять "черной сотне" оппозиции и не допустить столкновения с русским народом.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным властей, трое протестующих скончались.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Мезенцев , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МВД
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