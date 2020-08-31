Жириновский обозлился на петербургские конфеты

"В Санкт-Петербурге делают конфеты "Ильич. Революционный вкус". Производитель беспощадно эксплуатирует самые темные страницы нашей истории в коммерческих целях. Нам что, нечего продать, кроме диктаторов и тоталитаризма? Нужно запретить использовать в названиях любые символы революции и терроризма. Это не улучшает образ нашей страны", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.