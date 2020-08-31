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Жириновский раскритиковал конфеты «Ильич» 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Жириновский обозлился на петербургские конфеты
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить в России использование символов революции и терроризма, в том числе на конфетах "Ильич. Революционный вкус".

"В Санкт-Петербурге делают конфеты "Ильич. Революционный вкус". Производитель беспощадно эксплуатирует самые темные страницы нашей истории в коммерческих целях. Нам что, нечего продать, кроме диктаторов и тоталитаризма? Нужно запретить использовать в названиях любые символы революции и терроризма. Это не улучшает образ нашей страны", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Сообщение политик сопроводил фотографией конфеты. На обертке изображен профиль Ленина на красном фоне.
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Политика , Владимир Жириновский , ЛДПР , Санкт-Петербург
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