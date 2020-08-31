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Раскрыт смысл «провокации» в день Парада Победы 

Вероника Полынина 1 час назад
Раскрыт смысл «провокации» в день Парада Победы
Фото: РИА Новости
Политолог Олег Неменский объяснил смысл готовившейся «провокации» в день Парада Победы с участием глав МИД Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины.
Как сообщал «Рамблер», ранее бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович рассказал, что 24 июня этого года, когда в Москве проводился Парад Победы, главы МИД Польши, Украины и стран Прибалтики намеревались утроить «наступательную операцию» и посетить с визитом Донбасс и границу Грузии с Абхазией.
По мнению политолога Олега Неменского, Польша планировала акцию в рамках концепции «исторической политики».

«Польская историческая политика в основном направлена на опровержение старых российских и советских версий истории XX века и событий Второй мировой войны. Главная идея Польши состоит в том, что необходимо на международном уровне признать, что СССР был не освободителем Европы от фашизма, а наоборот, агрессором, одним из двух государств, развязавших войну и закончил он войну оккупацией половины Европы», — заявил Неменский «Московскому комсомольцу».

По его мнению, поездка должна была уравновесить сообщения о параде в информационной сфере, чтобы мировые СМИ писали в первую очередь о визите министров, а не о торжествах в Москве. Неменский также считает, что Чапутович придерживался внутриполитических целей: поездка могла добавить очков кандидату на пост президента Польши от партии «Право и справедливость» Анджею Дуде.
Политолог подчеркнул, что военной провокации в случае, если бы визит состоялся, точно бы не случилось.

«Если бы эта акция состоялась, то на фронте в Донбассе точно было бы все спокойно. Была задача посетить те места, которые символизировали бы российскую агрессию. То есть подконтрольные Киеву территории Донбасса и границу Грузии с Южной Осетией. Конечно, министры поехали бы только под гарантии полной безопасности», — считает эксперт.

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Комментарии 21
Политика , Анджей Дуда , Яцек Чапутович , Олег Неменский , МИД , Партия "Право и справедливость" , Московский комсомолец , Абхазия , Грузия , Латвия , Литва , Москва , Польша , Эстония
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