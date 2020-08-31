Раскрыт смысл «провокации» в день Парада Победы 

«Если бы эта акция состоялась, то на фронте в Донбассе точно было бы все спокойно. Была задача посетить те места, которые символизировали бы российскую агрессию. То есть подконтрольные Киеву территории Донбасса и границу Грузии с Южной Осетией. Конечно, министры поехали бы только под гарантии полной безопасности», — считает эксперт.