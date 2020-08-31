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Путин рассказал, как в составе стройотряда работал в Коми 

RT на русском 3 часа назад
«Наследство непростое»: Путин вспомнил о работе в Коми
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин рассказал, как в составе стройотряда работал в посёлке Югыд ва в Коми. Речь об этом зашла в ходе его видеоконференции с врио главы региона Владимиром Уйбой.

«Наследство у вас непростое, мягко говоря, оно сложное, проблем очень много. Я знаю, я работал же в Коми, приезжал, ещё в строительных отрядах там бывал неоднократно», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Он с сожалением отметил, что с тех пор мало что поменялось, особенно это касается дорожной сети.
По словам Уйбы, ему известно об участии российского лидера в строительстве, ему показали здание, которое он строил.
Политик продемонстрировал оптимистичный настрой на решение инфраструктурных проблем.

«Ничего. Глаза боятся, руки делают», — сказал он.

В 2017 году Путин рассказал учащимся МГУ имени М. В. Ломоносова, как, будучи студентом, ездил в стройотряды.
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Политика , Владимир Уйба , Владимир Путин , МГУ , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Республика Коми
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