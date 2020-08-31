«Наследство непростое»: Путин вспомнил о работе в Коми

Президент России Владимир Путин рассказал, как в составе стройотряда работал в посёлке Югыд ва в Коми . Речь об этом зашла в ходе его видеоконференции с врио главы региона Владимиром Уйбой

«Наследство у вас непростое, мягко говоря, оно сложное, проблем очень много. Я знаю, я работал же в Коми, приезжал, ещё в строительных отрядах там бывал неоднократно», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Он с сожалением отметил, что с тех пор мало что поменялось, особенно это касается дорожной сети.

По словам Уйбы, ему известно об участии российского лидера в строительстве, ему показали здание, которое он строил.

Политик продемонстрировал оптимистичный настрой на решение инфраструктурных проблем.