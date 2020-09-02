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Мантуров сделал прививку от коронавируса 

ТК «Звезда» и ещё 28 1 час назад
Мантуров сделал прививку от коронавируса
Фото: РИА Новости
Мантуров подчеркнул, что сделал прививку, чтобы не отрываться от работы, ведь она связана с постоянными разъездами и общением со многими людьми.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сделал прививку от COVID-19.
Министр использовал новую российскую вакцину, разработанную Минобороны РФ совместно с НИЦ имени Гамалеи. Как рассказал Мантуров, он не лежал в больнице, а был «на ногах».

«Сегодня уже более двух недель прошло, могу сказать, что ничего в организме не поменялось», — отметил министр в эфире НТВ.

Мантуров подчеркнул, что сделал прививку, чтобы не отрываться от работы, ведь она связана с постоянными разъездами и общением со многими людьми.
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Политика , Погода , COVID-19 , Денис Мантуров , Министерство обороны , НТВ
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