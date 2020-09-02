Мантуров сделал прививку от коронавируса 

Мантуров подчеркнул, что сделал прививку, чтобы не отрываться от работы, ведь она связана с постоянными разъездами и общением со многими людьми.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сделал прививку от COVID-19.
Министр использовал новую российскую вакцину, разработанную Минобороны РФ совместно с НИЦ имени Гамалеи. Как рассказал Мантуров, он не лежал в больнице, а был «на ногах».
«Сегодня уже более двух недель прошло, могу сказать, что ничего в организме не поменялось», — отметил министр в эфире НТВ.
Мантуров подчеркнул, что сделал прививку, чтобы не отрываться от работы, ведь она связана с постоянными разъездами и общением со многими людьми.