Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Коми пожелал Путину бурлун 

Артём Кульша 25 минут назад
Глава Коми пожелал Путину бурлун
Фото: Reuters
Временно исполняющий обязанности (врио) главы республики Коми Владимир Уйба пожелал президенту России Владимиру Путину бурлун. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Путин провел рабочую встречу с Уйбой в режиме видеоконференции. Президент начал ее с приветствия «Добрый день!».

«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, бурлун!» — ответил ему врио главы Коми.

Следом он объяснил, что в коми языке «бурлун» означает «добрый день». После этого президент и губернатор обсудили социально-экономическую ситуацию в Коми и работу республиканской системы здравоохранения в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Помимо встречи с Уйбой, сегодня Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, несколько дней назад объявившим о намерении уйти в отставку. В ходе них он поблагодарил Абэ за совместную работу и большой личный вклад в развитие российско-японского сотрудничества.
Видео дня. Астероид размером с многоэтажку несётся к Земле
Комментарии 1
Политика , Синдзо Абэ , Владимир Уйба , Владимир Путин , Республика Коми
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
В Белоруссии открыли огонь за поджог милиционера
В Белоруссии открыли огонь за поджог милиционера
В Крыму избили 30 пьяных чеченцев с ножами
В Крыму избили 30 пьяных чеченцев с ножами
Застрелил в поле на коленях: за что убили россиянку
Застрелил в поле на коленях: за что убили россиянку
Видео
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
00:54
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
00:47
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
01:00
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
00:34
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
00:08
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
02:09
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
Армия
Новая жертва протестов в США попала на видео
01:00
Новая жертва протестов в США попала на видео
Происшествия
Авто водителя Управделами президента РФ расстреляли
00:24
Авто водителя Управделами президента РФ расстреляли
Происшествия
В Москве резко похолодает
05:08
В Москве резко похолодает
Погода Новости Москвы
Сердюков заговорил о пенсии
02:37
Сердюков заговорил о пенсии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение