Глава Коми пожелал Путину бурлун 

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Путин провел рабочую встречу с Уйбой в режиме видеоконференции. Президент начал ее с приветствия «Добрый день!».

«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, бурлун!» — ответил ему врио главы Коми.

Следом он объяснил, что в коми языке «бурлун» означает «добрый день». После этого президент и губернатор обсудили социально-экономическую ситуацию в Коми и работу республиканской системы здравоохранения в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.