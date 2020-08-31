Глава Коми пожелал Путину бурлун 

Временно исполняющий обязанности (врио) главы республики Коми Владимир Уйба пожелал президенту России Владимиру Путину бурлун. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Путин провел рабочую встречу с Уйбой в режиме видеоконференции. Президент начал ее с приветствия «Добрый день!».
«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, бурлун!» — ответил ему врио главы Коми.
Следом он объяснил, что в коми языке «бурлун» означает «добрый день». После этого президент и губернатор обсудили социально-экономическую ситуацию в Коми и работу республиканской системы здравоохранения в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Помимо встречи с Уйбой, сегодня Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, несколько дней назад объявившим о намерении уйти в отставку. В ходе них он поблагодарил Абэ за совместную работу и большой личный вклад в развитие российско-японского сотрудничества.