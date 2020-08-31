Сердюков заговорил о пенсии

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Анатолий Сердюков собрался на пенсию 

Lenta.ru 19 минут назад
Глава авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков собрался в ближайшем будущем выйти на пенсию. В интервью РБК он допустил, что это может произойти через пять лет.
Сердюков получил новую должность
Сердюков добавил, что не слышал о планах сделать его преемником Сергея Чемезова на посту главы «Ростеха».

«Дай бог, чтобы Сергей Викторович поработал еще долго-долго» — сказал он.

Чемезов возглавляет госкорпорацию с 2007 года, то есть с момента ее создания. В 2019 году, давая интервью изданию, он заявил, что пока не собирается покидать «Ростех».
Сердюков стал индустриальным директором авиационного кластера «Ростеха» в 2015 году. До этого он занимал пост министра обороны, однако был отправлен президентом России Владимиром Путины в отставку на фоне скандала в связи с хищениями в подведомственном ему «Оборонсервисе».
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