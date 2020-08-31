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Путин рассказал о своей работе на стройке в Коми 

Российская Газета и ещё 8 1 час назад
Путин рассказал о своей работе на стройке в Коми
Фото: РИА Новости
Президент вспомнил, как в составе стройотряда работал на стройке в Коми. Об этом зашла речь на видеовстрече с врио главы региона Владимиром Уйбой.

"Наследство у вас непростое, мягко говоря, оно сложное, проблем очень много", — заметил Владимир Путин. "Я знаю, я работал же в Коми, приезжал, еще в строительных отрядах там бывал неоднократно", — добавил он.

К сожалению, мало что изменилось с тех пор, особенно по части дорог, заметил президент.

"Поселок Югыд ва помнит вас, и здание, которое вы строили, мне показали", — сообщил Уйба.

Путин заверил, что федеральный центр поможет республике.
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Политика , Другое , Владимир Уйба , Владимир Путин , Республика Коми
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