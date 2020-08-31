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Путин поможет Коми 

Lenta.ru и ещё 10 1 час назад
Путин поможет Коми
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин на видеовстрече с временно исполняющим обязанности руководителя Коми Владимиром Уйбой анонсировал помощь федерального центра региону. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 31 августа.
Глава государства заверил, что даст правительству соответствующие поручения.

«Наследство у вас непростое, мягко говоря, оно сложное, проблем очень много», — сказал Путин, обращаясь к врио главы республики.

Он также рассказал, что когда-то в составе стройотряда работал на стройке в Коми.
Уйба, в свою очередь, рассказал президенту о социально-экономической ситуации в регионе, а также о работе республиканской системы здравоохранения в условиях пандемии. Также он затронул несколько проблемных вопросов, в том числе состояние дорог и аварийный жилой фонд.
27 августа Владимир Уйба сообщил, что в Коми на ремонт и строительство дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году выделили 763 миллиона рублей. По его словам, в этом году на выделенные средства в республике отремонтируют 55 километров дорог.
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Политика , Другое , Владимир Уйба , Владимир Путин
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