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В Кремле прокомментировали ситуацию в Белоруссии 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
В Кремле прокомментировали ситуацию в Белоруссии
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Белоруссии, заявил, что в настоящее время речи об использовании в республике сформированного Россией резерва правоохранителей не идёт.

«Ещё раз хочу подчеркнуть, что в настоящее время речи об использовании этот резерва не идёт. Президент также всячески подчёркивал, что речь идёт только о крайней ситуации, о ситуации, когда экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации. Но сейчас мы видим, что положение дел под контролем, и поэтому сейчас нет смысла говорить об этом», — отметил Песков.

Ранее Песков сообщил, что точной даты встречи российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москве пока нет.
В пресс-службе Кремля сообщили, что Путин и Лукашенко в ходе телефонного разговора условились в ближайшие недели провести встречу в Москве.
27 августа Путин рассказал, что по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи республике в случае необходимости.
Как подчеркнул глава государства, российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы не перейдут определённые границы.
В координационном совете белорусской оппозиции назвали недопустимым формирование резерва.
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Комментарии 3
Политика , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , МВД
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