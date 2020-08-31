В Кремле прокомментировали ситуацию в Белоруссии 

«Ещё раз хочу подчеркнуть, что в настоящее время речи об использовании этот резерва не идёт. Президент также всячески подчёркивал, что речь идёт только о крайней ситуации, о ситуации, когда экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации. Но сейчас мы видим, что положение дел под контролем, и поэтому сейчас нет смысла говорить об этом», — отметил Песков.