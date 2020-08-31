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Песков не исключил обмен опытом по конституции с Белоруссией 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
Песков не исключил обмен опытом по конституции с Белоруссией
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Белоруссия не обращалась к России с вопросами по обмену опытом в организации подготовки работы по изменению конституции республики, если они поступят, РФ готова помочь, так как имеет свежий и богатый опыт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Насколько мне известно, не было каких-либо обращений с белорусской стороны (по обмену опытом в подготовке работы по изменению конституции), и, конечно, Россия не хочет и не может навязывать какие-то услуги без соответствующих обращений наших белорусских коллег и союзников", — сказал Песков журналистам.
Он отметил, что, если обращение от Белоруссии поступит, то нельзя исключать, что Россия поделится опытом.
"Конечно, почему же не делиться опытом. Тем более, что опыт свежий, достаточно богатый и экспертный, о чем собственно говорят результаты голосования", — добавил он.
По словам Пескова, в России не сомневаются, что необходимая компетенция есть и у белорусского руководства, и у различных экспертов белорусских, которые могут привлекаться к работе над изменением конституции. «Мы не сомневаемся, что у них у самих есть такие компетенции», — подчекнул он.
Песков сообщил, что технологии проведения голосования — это вторичное дело. «Первично — это суть поправок в конституцию, которые отвечают требованиям времени, суверенным особенностям государства. Главное — это уровень поддержки населения, результат той экспертной работы, которая была проведена и которая, как вы знаете, ни один день проводилась. Это путь сложный, он может быть более или менее растянут по времени, но это безусловно очень сложная экспертная работа. Конечно, она имеет особенности от страны к стране», — сказал Песков.
Пресс-секретарь российского президента заметил, что «суть поправок определяется Белоруссией, а также белорусской стороной, потому что это конституция Белоруссии, здесь Россия не имеет право никак вмешиваться».
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Политика , В мире , СНГ , Дмитрий Песков , РИА Новости , ИА Sputnik , Москва
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