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Путин примет участие во всероссийском открытом уроке 1 сентября 

News.ru и ещё 4 50 минут назад
Путин примет участие во Всероссийском открытом уроке
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин 1 сентября по видеосвязи примет участие во всероссийском открытом уроке.
Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что «это будет большое мероприятие», передаёт ТАСС.

Безусловно. Президент примет участие во Всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции, — сказал пресс-секретарь.

Всероссийские открытые уроки — занятия по профессиональной навигации для учащихся 8–11-х классов, которые проходят в режиме онлайн. Мероприятия проходят при поддержке Министерства просвещения РФ.
Ранее NEWS.ru писал о том, что риск заражения коронавирусом в России всё ещё сохраняется, поэтому родители должны внимательно относиться к подготовке ребёнка в школу. В преддверии 1 сентября взрослым в Минздраве РФ дали советы, как защитить учеников от COVID-19.
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Политика , Общество , Владимир Путин , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
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