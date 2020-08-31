Путин примет участие во Всероссийском открытом уроке

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Президент России Владимир Путин 1 сентября по видеосвязи примет участие во всероссийском открытом уроке.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что «это будет большое мероприятие», передаёт ТАСС.

Безусловно. Президент примет участие во Всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции, — сказал пресс-секретарь.

Всероссийские открытые уроки — занятия по профессиональной навигации для учащихся 8–11-х классов, которые проходят в режиме онлайн. Мероприятия проходят при поддержке Министерства просвещения РФ.