Путин примет участие во Всероссийском открытом уроке

Президент России Владимир Путин 1 сентября по видеосвязи примет участие во всероссийском открытом уроке.
Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что «это будет большое мероприятие», передаёт ТАСС.
Безусловно. Президент примет участие во Всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции, — сказал пресс-секретарь.
Всероссийские открытые уроки — занятия по профессиональной навигации для учащихся 8–11-х классов, которые проходят в режиме онлайн. Мероприятия проходят при поддержке Министерства просвещения РФ.
Ранее NEWS.ru писал о том, что риск заражения коронавирусом в России всё ещё сохраняется, поэтому родители должны внимательно относиться к подготовке ребёнка в школу. В преддверии 1 сентября взрослым в Минздраве РФ дали советы, как защитить учеников от COVID-19.