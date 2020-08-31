Песков прокомментировал нападение на Жукова

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В Кремле надеются, что напавших на Егора Жукова установят и накажут по закону 

ТАСС и ещё 10 30 минут назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассчитывает, что виновные в нападении на блогера Егора Жукова будут установлены и наказаны по закону.
Отвечая на вопросы журналистов в понедельник, представитель Кремля отметил, что по факту нападения на Жукова правоохранительные органы проводят соответствующие мероприятия.

"Будем надеяться, что виновные будут установлены и наказаны по закону", — сказал Песков.

При этом, комментируя инциденты с представителями оппозиции, он призвал "не выстраивать здесь никаких цепочек".

"Мы не знаем, кто избил Жукова, мы не знаем, почему", — заметил пресс-секретарь президента.

На Егора Жукова накануне напали и избили возле дома. В полиции возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ ("Побои").
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Егор Жуков , МВД
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