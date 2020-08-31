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Мэр Краснодара заболел коронавирусом 

RT на русском и ещё 21 1 час назад
Мэр Краснодара заболел коронавирусом
Фото: Администрация Краснодара Instagram
Мэр Краснодара Евгений Первышов доставлен в больницу с коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

«Госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Соблюдал масочный режим и социальную дистанцию, пользовался антисептиками — тем не менее где-то меня этот вирус подкараулил», — написал Первышов.

Он призвал всех беречь себя и соблюдать рекомендации врачей и Роспотребнадзора.
Ранее главу Тувы Шолбана Кара-оола, сообщившего, что у него во второй раз выявлен COVID-19, направили на дополнительное обследование в Москву.
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Политика , Евгений Первышов , Роспотребнадзор , Краснодар
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