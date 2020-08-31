Мэр Краснодара заболел коронавирусом 

Мэр Краснодара Евгений Первышов доставлен в больницу с коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

«Госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Соблюдал масочный режим и социальную дистанцию, пользовался антисептиками — тем не менее где-то меня этот вирус подкараулил», — написал Первышов.

Он призвал всех беречь себя и соблюдать рекомендации врачей и Роспотребнадзора

Ранее главу Тувы Шолбана Кара-оола, сообщившего, что у него во второй раз выявлен COVID-19, направили на дополнительное обследование в Москву.