Путин созвонился с президентом Киргизии 

"Еще один телефонный разговор уже состоялся. Это был телефонный разговор с президентом Киргизии Жээнбековым, было поздравление со Днем независимости. Ранее Путин уже направил поздравительную телеграмму. Детали разговора тоже мы изложим в соответствующем сообщении, которое в скором времени мы опубликуем", — сказал Песков журналистам.