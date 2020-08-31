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Путин созвонился с президентом Киргизии 

РИА Новости и ещё 9 1 час назад
Путин созвонился с президентом Киргизии
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин в понедельник созвонился с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и поздравил его с Днем независимости республики, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
День независимости Киргизии отмечается 31 августа.

"Еще один телефонный разговор уже состоялся. Это был телефонный разговор с президентом Киргизии Жээнбековым, было поздравление со Днем независимости. Ранее Путин уже направил поздравительную телеграмму. Детали разговора тоже мы изложим в соответствующем сообщении, которое в скором времени мы опубликуем", — сказал Песков журналистам.

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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Кыргызстан
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