Путин поздравил Кочаряна с днем рождения 

"Примите искренние поздравления по случаю Дня рождения. В России вас знают как видного государственного деятеля, многое сделавшего для развития современной Армении. Высоко ценим ваш личный вклад в укрепление дружественных, союзнических связей между нашими странами. От души желаю вам, дорогой Роберт Седракович, крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа", — говорится в сообщении.

На сайте Кремля добавляется, что у главы РФ и экс-президента Армении состоялся телефонный разговор.

Кочарян родился 31 августа 1954 года в Степанакерте, был избран президентом Армении в 1998 году, переизбран в 2003 и занимал пост до 2008 года.