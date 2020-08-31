Путин поздравил Кочаряна с днем рождения 

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, отметив его вклад в укрепление российско-армянских связей, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Примите искренние поздравления по случаю Дня рождения. В России вас знают как видного государственного деятеля, многое сделавшего для развития современной Армении. Высоко ценим ваш личный вклад в укрепление дружественных, союзнических связей между нашими странами. От души желаю вам, дорогой Роберт Седракович, крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа", — говорится в сообщении.
На сайте Кремля добавляется, что у главы РФ и экс-президента Армении состоялся телефонный разговор.
Кочарян родился 31 августа 1954 года в Степанакерте, был избран президентом Армении в 1998 году, переизбран в 2003 и занимал пост до 2008 года.