Путин позвонил Лукашенко

Уточняется, что инициатором телефонного звонка стал Владимир Путин.

Вероятно, российский лидер поздравил коллегу с Днем рождения: президенту Белоруссии исполнилось 66 лет.

Предыдущий телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента России Владимира Путина состоялся 24 августа.

Тогда пресс-служба Лукашенко сообщала, что президенты обсудили ситуацию внутри Белоруссии и на западной границе. Также обсуждались вопросы борьбы с коронавирусом. Белоруссия станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина.