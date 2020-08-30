Путин позвонил Лукашенко

Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого». О чем шла не речь в телефонной беседе, не сообщается.
Уточняется, что инициатором телефонного звонка стал Владимир Путин.
Вероятно, российский лидер поздравил коллегу с Днем рождения: президенту Белоруссии исполнилось 66 лет.
Предыдущий телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента России Владимира Путина состоялся 24 августа.
Тогда пресс-служба Лукашенко сообщала, что президенты обсудили ситуацию внутри Белоруссии и на западной границе. Также обсуждались вопросы борьбы с коронавирусом. Белоруссия станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина.