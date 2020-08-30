Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Путин созвонился с Лукашенко 

Майк Габриелян 1 час назад
Путин позвонил Лукашенко
Фото: Reuters
Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого». О чем шла не речь в телефонной беседе, не сообщается.
Уточняется, что инициатором телефонного звонка стал Владимир Путин.
Вероятно, российский лидер поздравил коллегу с Днем рождения: президенту Белоруссии исполнилось 66 лет.
Предыдущий телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента России Владимира Путина состоялся 24 августа.
Тогда пресс-служба Лукашенко сообщала, что президенты обсудили ситуацию внутри Белоруссии и на западной границе. Также обсуждались вопросы борьбы с коронавирусом. Белоруссия станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина.
Видео дня. Телеведущая Первого канала отозвала иск к Кокорину и Мамаеву
Политика , Александр Лукашенко , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Инвалид!»: на шоу Корчевникова произошел скандал
«Инвалид!»: на шоу Корчевникова произошел скандал
В Крыму избили 30 пьяных чеченцев с ножами
В Крыму избили 30 пьяных чеченцев с ножами
Львицы растерзали спасшего их хозяина
Львицы растерзали спасшего их хозяина
Супруга Андреева рассказала о последних днях его жизни
Супруга Андреева рассказала о последних днях его жизни
Видео
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
03:43
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
Происшествия
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
00:55
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
Происшествия
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
01:05
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
Происшествия
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
00:26
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
00:37
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
Бунт в Кеноше попал на видео
01:09
Бунт в Кеноше попал на видео
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
02:24
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
02:25
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
Армия
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
00:32
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
02:45
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение