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Лукашенко созвонился с Путиным
Майк Габриелян
18 минут назад
Фото:
Reuters
Комментарии
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Президент РФ
Владимир Путин
провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александом Лукашенко.
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