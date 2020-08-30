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Судьба Белоруссии. Главное

Лукашенко созвонился с Путиным 

Майк Габриелян 18 минут назад
Лукашенко созвонился с Путиным
Фото: Reuters
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александом Лукашенко.
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Видео дня. Телеведущая Первого канала отозвала иск к Кокорину и Мамаеву
Политика , Владимир Путин
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