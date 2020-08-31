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Литва, Латвия и Эстония введут санкции против Лукашенко 

Газета.Ru и ещё 15 3 часа назад
Литва, Латвия и Эстония введут санкции против Лукашенко
Фото: Газета.Ru
Литва, Латвия и Эстония введут санкции против 30 белорусских чиновников, включая президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа. Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что чиновникам запретят въезжать в эти страны.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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Политика , В мире , Прибалтика , СНГ , Александр Лукашенко , Reuters , Латвия , Литва , Эстония
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