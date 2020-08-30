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В Крыму заявили, что статус полуострова больше не будет обсуждаться 

Вечерняя Москва и ещё 1 15 минут назад
Вопрос закрыт: Статус Крыма больше не будет обсуждаться
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что статус Крыма больше не будет предметом обсуждений. По его словам, эта тема уже является неактуальной.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент нет подходящей площадки для обсуждения вопроса о возвращении Крыма. Он уточнил, что за шесть лет такой площадки не было создано, а в «нормандском формате» никто не хочет готовить о статусе Крыма.
Владимир Константинов отметил, что никаких платформ для обсуждения этого вопроса и быть не должно.

— Вопрос Крыма закрыт. Все это ложные платформы. Если внимательно смотреть на все мировые политические дискуссионные площадки, то всерьез никто нигде не обсуждает вопрос Крыма, так как все всё понимают. Эта тема уже не предмет обсуждение, с Зеленским так уж точно, — цитирует Константинова РИА Новости.

Он добавил, что тему Крыма на Украине периодически поднимают, чтобы отвлечь людей от внутренних проблем в стране, тем более что рейтинг Зеленского «упал ниже плинтуса».

— Страна разобщена, люди в растерянности. Их вели в одну сторону, другую, третью. В итоге никуда не привели. Нет ни Евросоюза, ни хороших отношений с Россией. Поэтому периодически они вытаскивают различные проекты, бредовые идеи, — сказал глава крымского парламента.

Все это является неактуальной повесткой, заключил он.
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Политика , Владимир Константинов , Владимир Зеленский , ЕС , РИА Новости , Республика Крым
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