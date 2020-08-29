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В Крыму умер вице-премьер времен Азарова Виктор Тихонов 

Украина.ру 53 минуты назад
В Крыму умер Виктор Тихонов
Фото: УКРАИНА.ру
В Крыму от воспаления легких скончался бывший вице-премьер в правительстве Николая Азарова, экс-посол Украины в Беларуси и экс-глава Луганского облсовета Виктор Тихонов. Ему было 72 года. Об этом в субботу, 29 августа, сообщило издание «Страна».
Виктор Тихонов родился селе Щетово Антрацитовского района в Ворошиловградской (Луганской) области. С 1995 по 1998 годы занимал должность первого заместителя председателя Луганской областной государственной администрации, а с 1998 по 2006 годы был главой Луганского облсовета.
Он также был народным депутатом Верховной Рады V-VII созывов, до лета 2014 года входил в фракцию «Партии Регионов». В марте 2010 года занял пост вице-премьер-министра Украины по вопросам региональной политики в правительстве Николая Азарова. В декабре 2010 года стал вице-премьер-министром — министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
С августа 2011 года по ноябрь 2012 года Тихонов занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Белоруссии.
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Комментарии 1
Политика , Украина , Виктор Тихонов , Николай Азаров , Верховная Рада , Республика Крым , Щетово
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