Раскрыто местонахождение Лукашенко во время акций протеста в Минске 

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Глава Белоруссии Александр Лукашенко находился в своей резиденции в столице страны во время акций протеста представителей оппозиции. Об этом 30 августа сообщил Telegram-канал «Пул Первого», комментируя появившиеся в Telegram-каналах фото главы государства с автоматом и в бронежилете.

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«Фото было сделано около 16:00 (совпадает с московским)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что президент Белоруссии находился в своей резиденции в тот момент, когда протестующие находились у Дворца Независимости.

Как передавало ИА REGNUM, 30 августа участники акции протеста, выступающие против итогов президентских выборов в Белоруссии, начали приходить к резиденции Лукашенко.

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