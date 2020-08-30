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Раскрыто местонахождение Лукашенко во время акций протеста в Минске 

ИА Regnum и ещё 13 1 час назад
Раскрыто местонахождение Лукашенко во время акций протеста в Минске
Фото: Newsru.com
Глава Белоруссии Александр Лукашенко находился в своей резиденции в столице страны во время акций протеста представителей оппозиции. Об этом 30 августа сообщил Telegram-канал «Пул Первого», комментируя появившиеся в Telegram-каналах фото главы государства с автоматом и в бронежилете.
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«Фото было сделано около 16:00 (совпадает с московским)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что президент Белоруссии находился в своей резиденции в тот момент, когда протестующие находились у Дворца Независимости.
Как передавало ИА REGNUM, 30 августа участники акции протеста, выступающие против итогов президентских выборов в Белоруссии, начали приходить к резиденции Лукашенко.
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Политика , В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Минск
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