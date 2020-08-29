Песков: Путин пока не планирует визит в Беларусь 

Все новости на карте

"Пока планов поездки нет", — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Говоря о возможности проведения осенью в Минске саммита лидеров ЕАЭС, представитель Кремля сказал, что «формат проведения будет уточняться».

Напомним, что прошлое заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в мае в режиме видеоконференции.

Планировалось, что следующий саммит должен состояться в октябре-ноябре в Минске, с присутствием лидеров. Отвечая на вопрос о возможном переносе встречи в Москву, Песков сказал РИА Новости, что таких решений не принималось.