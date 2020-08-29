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Песков: Путин пока не планирует визит в Беларусь 

Российская Газета и ещё 3 1 час назад
Песков: Путин пока не планирует визит в Беларусь
Фото: Российская Газета
Формат саммита Евразийского экономического союза будет уточняться, президент России пока не планирует визит в Минск. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока планов поездки нет", — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Говоря о возможности проведения осенью в Минске саммита лидеров ЕАЭС, представитель Кремля сказал, что «формат проведения будет уточняться».
Напомним, что прошлое заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в мае в режиме видеоконференции.
Планировалось, что следующий саммит должен состояться в октябре-ноябре в Минске, с присутствием лидеров. Отвечая на вопрос о возможном переносе встречи в Москву, Песков сказал РИА Новости, что таких решений не принималось.
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Политика , В мире , СНГ , Дмитрий Песков , ЕАЭС , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Минск
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