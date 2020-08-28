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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов отправил правительство в отставку 

Вероника Полынина 36 минут назад
Глава Южной Осетии отправил правительство в отставку
Фото: РИА Новости
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов отправил правительство в отставку на фоне протестов после смерти Инала Джабиева, арестованного по подозрению в покушении на министра МВД республики, сообщает региональное информагентство «Рес».

«Исходя из сложившейся ситуации, президентом было принято решение отправить правительство в отставку, чтобы снизить накал, который возник в республике», — заявил спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев на экстренном собрании депутатов.

Ранее о своей отставке объявил премьер-министр республики Эрик Пухаев.
«Уважаемые граждане Республики Южная Осетия. Сегодня я был на площади. Я послушал людей, некоторые из них скандировали требования об отставке правительства. Я принял это решение, оно обдуманно, и считаю, что это будет правильно», — заявил Пухаев.
Как сообщал «Рамблер», 28 августа на главной площади в Цхинвале собрался стихийных митинг с участием «сотен человек», которые требовали расследовать смерть Инала Джабиева, который содержался в следственном изоляторе по подозрению в организации покушения на главу МВД региона Игоря Наниева. По предварительной информации, Джабиева избивали и пытали в СИЗО. Генпрокурор республики сообщил, что возбуждено уголовное дело по признакам статьи превышение должностных полномочий, а на время расследования Наниев отстранен от должности.
Комментарии
Политика , Анатолий Бибилов , Эрик Пухаев , Игорь Наниев , МВД , ФСИН , Южная Осетия
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