Глава Южной Осетии отправил правительство в отставку

«Исходя из сложившейся ситуации, президентом было принято решение отправить правительство в отставку, чтобы снизить накал, который возник в республике», — заявил спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев на экстренном собрании депутатов.

Ранее о своей отставке объявил премьер-министр республики Эрик Пухаев

«Уважаемые граждане Республики Южная Осетия. Сегодня я был на площади. Я послушал людей, некоторые из них скандировали требования об отставке правительства. Я принял это решение, оно обдуманно, и считаю, что это будет правильно», — заявил Пухаев.