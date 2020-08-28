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«Мир сошел с ума»: Соловьев поставил диагноз человечеству 

Павел Тиунов 49 минут назад
«Мир сошел с ума»: Соловьев поставил диагноз человечеству
Фото: РИА Новости

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что из-за коронавируса мир охватило сумасшествие. Об этом он написал в своем Telegram-канале.


Так ведущий прокомментировал заявление главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебреисуса.


Как сообщал «Рамблер», глава ВОЗ рассказал, что пандемия и введенные из-за коронавируса ограничительные меры негативно повлияли на психическое здоровье «миллионов». По его словам, миллионы людей по всему миру столкнулись с тревогой и страхом, в то время как работа служб поддержки психического здоровья была нарушена.


Гебреисус сообщил, что у примерно одного миллиарда жителей планеты есть психические расстройства, три миллиона человек умирают каждый год из-за злоупотребления алкоголем, а каждые 40 секунд один человек в мире совершает суицид.


«Мир сошел с ума. Теперь это медицинский факт», — подытожил выступление главы ВОЗ Соловьев.

Политика , Владимир Соловьев , ВОЗ
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