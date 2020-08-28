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МИД заявил о попытках в Черногории разыграть «антироссийскую карту» 

RT на русском и ещё 6 4 часа назад
«Черногория разыгрывает антироссийскую карту»
Фото: Reuters
Россия серьёзно обеспокоена попытками разыграть «антироссийскую карту» в преддверии парламентских выборов в Черногории. Об этом говорится в заявлении МИД России.

«Серьёзно обеспокоены ситуацией, складывающейся в Черногории накануне выборов в национальный парламент 30 августа», — говорится в сообщении.

Как утверждают дипломаты, «высшие черногорские чины» ради политических и электоральных интересов «пускают в ход весь конфронтационный арсенал» и «сознательно нагнетают напряжённость».

«При этом не ограничиваются атаками на внутренних конкурентов и снова энергично разыгрывают антироссийскую карту», — добавили в МИД.

В ведомстве отметили, что Москву заранее голословно обвиняют в стремлении влиять на конфликт властей Черногории с Сербской православной церковью, вмешательстве в избирательный процесс на стороне антиправительственных сил, а также приписывают реализацию «имперских амбиций на Балканах».

«Участились намёки на возможное повторение сценария 2016 года, когда в стране была развязана истерия на тему «попытки государственного переворота», за которой якобы стояли некие «российские агенты», — подчёркивается в сообщении.

В конце 2019 года в МИД России отмечали, что обсуждение законопроекта о свободе вероисповедания и правовом положении религиозных общин в Черногории является прерогативой этой страны и её народа.
При этом там указывали, что следует учитывать, что это может затронуть интересы Сербской православной церкви.
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Политика , МИД , РПЦ , Черногория
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