Глава Татарстана обратился к Путину за помощью

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

По его словам, ухудшение экономической ситуации в 2020 году отрицательно повлияло на поступление доходов в бюджет Татарстана.

Минниханов сообщил, что на 1 июля было зафиксировано отставание от прошлого года на 31,6 миллиарда рублей.

Он рассказал, что в мае 2020 года Татарстану была оказана финансовая поддержка по первому траншу, которая частично компенсировала выпадающие доходы.

«Несмотря на самые значительные сокращения доходов бюджета республики в сравнении с другими субъектами, республике как региону-донору в выделении финансовой помощи по второму траншу было отказано», — сказал он.

По его словам, Татарстану «будет очень сложно» без федеральной поддержки. В связи с этим он попросил Путина оказать поддержку в «объективном и справедливом распределении финансовой помощи».

«По поводу распределения финансовой помощи. Татарстан не обижен этой поддержкой, мы с Вами это хорошо знаем. Если Вы считаете, что где-то нужно обратить внимание на какие-то конкретные вопросы, давайте мы с Вами потом при встрече это ещё пообсуждаем», — ответил на это президент.

Также Путин положительно оценил меры в Татарстане по борьбе с коронавирусом.