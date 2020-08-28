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Минниханов попросил оказать Татарстану дополнительную финпомощь 

RT на русском 1 час назад
Глава Татарстана обратился к Путину за помощью
Фото: РИА Новости
Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в формате видеоконференции попросил оказать республике дополнительную финансовую помощь.
Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
По его словам, ухудшение экономической ситуации в 2020 году отрицательно повлияло на поступление доходов в бюджет Татарстана.
Минниханов сообщил, что на 1 июля было зафиксировано отставание от прошлого года на 31,6 миллиарда рублей.
Он рассказал, что в мае 2020 года Татарстану была оказана финансовая поддержка по первому траншу, которая частично компенсировала выпадающие доходы.

«Несмотря на самые значительные сокращения доходов бюджета республики в сравнении с другими субъектами, республике как региону-донору в выделении финансовой помощи по второму траншу было отказано», — сказал он.

По его словам, Татарстану «будет очень сложно» без федеральной поддержки. В связи с этим он попросил Путина оказать поддержку в «объективном и справедливом распределении финансовой помощи».

«По поводу распределения финансовой помощи. Татарстан не обижен этой поддержкой, мы с Вами это хорошо знаем. Если Вы считаете, что где-то нужно обратить внимание на какие-то конкретные вопросы, давайте мы с Вами потом при встрече это ещё пообсуждаем», — ответил на это президент.

Также Путин положительно оценил меры в Татарстане по борьбе с коронавирусом.
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Политика , Рустам Минниханов , Владимир Путин , Республика Татарстан
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