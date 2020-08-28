Путин дал указания главе Татарстана

"Но я прошу обратить ваше внимание на это, проработайте этот вопрос с федеральными органами власти. Здесь, если нужна поддержка, а она наверняка потребуется, мы будем готовы оказать ее, в том числе в рамках соответствующего национального проекта", — добавил Путин.