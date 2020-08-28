У России появился повод «защитить ближайшего союзника»

"В принципе, уже сейчас есть определённые поводы и условия для того, чтобы Россия как член ОДКБ, как член Союзного государства вмешалась в данную ситуацию с тем, чтобы защитить Белоруссию как минимум от кибератак, интернет-атак, атак через социальные сети, тех пропагандистских атак, которые ведутся с территории соседних прибалтийских государств и Польши», — заявил Корнилов.