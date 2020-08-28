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Судьба Белоруссии. Главное

У России появился повод «защитить своего ближайшего союзника» — политолог 

ИА Regnum и ещё 6 4 часа назад
У России появился повод «защитить ближайшего союзника»
Фото: РИА Новости
Белоруссия находится в условиях беспрецедентного внешнего давления. Об этом 28 августа заявил политолог Владимир Корниловна телеканале «Россия 24».
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"В принципе, уже сейчас есть определённые поводы и условия для того, чтобы Россия как член ОДКБ, как член Союзного государства вмешалась в данную ситуацию с тем, чтобы защитить Белоруссию как минимум от кибератак, интернет-атак, атак через социальные сети, тех пропагандистских атак, которые ведутся с территории соседних прибалтийских государств и Польши», — заявил Корнилов.

По его словам, Белоруссия атакована извне, хотя и пока что не силой оружия. Речь идёт о руководстве протестными действиями с территории Польши, «чего поляки особо и не скрывают».

«Россия имеет полное право, конечно же, для защиты своего ближайшего союзника», — указал он.

Ранее президент России Владимир Путин указал на то, что у России есть обязательства перед Белоруссией согласно договорённости в рамках ОДКБ и Союзного государства. По его словам, Лукашенко попросил Путина сформировать «определённый резерв из сотрудников правоохранительных органов».

«Я это сделал. Но мы договорились также, что он (резерв) не будет использован, пока ситуация не будет выходить из-под контроля», — указал президент.

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Политика , В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Владимир Путин , МВД
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