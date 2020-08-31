США душат COVID антироссийскими санкциями 

Войну не случайно называли «последним доводом» в большой политической игре. Это крайне затратное, опасное, причём обоюдоострое мероприятие. Зачинщик конфликта, как бы хорошо он к нему не подготовился, не может быть уверен, что в конечном результате не потерпит сокрушительного поражения

С изобретением оружия массового поражения военные действия между державами, обладающими солидными арсеналами ОМП (или даже с участием) стали не просто нежелательными, а невозможными с точки зрения здравого смысла. Такая война прекратила быть инструментом (пусть и крайне опасным) решения проблем, став исключительно способом создания новых нерешаемых проблем.

Таким образом, в наше время война между крупнейшими мировыми игроками возможна исключительно, как досадная случайность (в том числе из-за переоценки возможностей военно-политического шантажа, путём наращивания «контролируемой напряжённости»), но не как сознательное решение. В то же время, проблемы и противоречия, не решаемые обычными дипломатическими средствами никуда не делись. Для их решения стали применяться различные виды гибридной войны, в том числе информационная и санкционная войны.

Фактически это два этапа одной и той же войны. Информационная война, решая ряд сопутствующих задач (вроде дезориентации атакуемого общества) направлена на создание условий объявления санкционной войны. Задачей же санкционной войны является нанесение неприемлемого экономического ущерба, для принуждения атакуемого государства к политическим уступкам, что создаёт условия для нового витка успешной информационной войны.

Однако применение США санкционного механизма даже к малым и слабым странам показало, что при помощи исключительно санкционной войны добиться успеха нельзя. В конечном итоге, продолжавшиеся десятилетиями санкционные войны заканчивались успехом только в результате физической агрессии против атакуемой страны, либо организации в ней государственного переворота.

Такая ситуация должна была бы давно привести США к пониманию того факта, что санкционная война против таких государств и объединений, как Россия Китай или Европейский Союз не только не имеет смысла, но в перспективе ослабляет американские позиции, заставляя несущие финансово-экономические потери государства сплачиваться в противостоянии США. Однако Вашингтон продолжает широко применять санкционные механизмы (фактически разрушая тем самым систему ВТО , отрицающую легитимность односторонних санкций).

Объяснить это противоречие можно только одним способом, цепляясь за статус мирового гегемона, соответствие которому давно утрачено как в военно-политическом, так и в финансово-экономическом аспектах, США не могут не реагировать на отказ отдельных государств подчиняться их диктату. Не имея серьёзных возможностей военно-политического и дипломатического воздействия на Россию, Китай и ЕС, Вашингтон вынужден использовать даже не оправдывающие себя санкционные механизмы для поддержания имиджа глобального гегемона, как на международной арене, так и во внутриполитических целях (причём эта, последняя, задача всё более выходит на первый план).

В результате появляются абсолютно абсурдные заявления американского руководства, которое вначале (буквально месяц назад) на самом высоком (вплоть до госсекретаря) уровне признают, что возможности введения новых санкций против России, без нанесения ущерба собственно американской экономике, исчерпаны, а затем, в связи с белорусскими событиями, вновь угрожает Москве санкциями «за вмешательство во внутренние дела Белоруссии».

Теоретически к этой же группе заявлений можно было бы отнести и американскую реакцию на создание в России вакцины от коронавируса. Напомню, американцы начали с кампании дискредитации российской вакцины в прессе, объявляя её «неправильной», непроверенной и опасной, а закончили угрозой введения санкций против ряда российских компаний, научных институтов и лабораторий (практически сплошь государственных), которые тем или иным образом были причастны к выработке данной вакцины.

Впрочем, в данном случае Вашингтон предпочёл привязаться к «отравлению» Навального. Никто ещё не знает толком, что случилось с оппозиционером, но Россия уже «виновата».

Тем не менее, в данном случае определённая логика в действиях американских властей прослеживается. В истории с вакциной Россия всухую обыграла Вашингтон, как в политическом, так и в информационном плане. Пока в разных странах велась гонка, на предмет первенства в создании и запуске в производство вакцины, США не скрывали своих намерений любой ценой (в том числе и при помощи покупки целых институтов, уже имеющих перспективные разработки) добиться победы в этой гонке, с тем, чтобы потом втридорога продавать «свою» вакцину всему миру.

С этой точки зрения уже сам факт российского первенства больно бил по интересам американских фармакологов — появлялся конкурент, способный предложить аналогичный продукт по более дешёвой цене. Но Россия сделала больше. Москва заявила, что будет предоставлять свою вакцину нуждающимся бесплатно. Первым получателем уже названа Белоруссия. В Бразилии планируется и вовсе наладить собственное производство данного препарата.

Это уже не просто демпинг на рынке. Это уничтожение всякой возможности получения сверхприбылей за счёт продажи «американской» вакцины, которой пока нет в природе. Конечно, кому-то Вашингтон может навязать закупки «политически правильной» вакцины. Но, как показывает ситуация с продвижением на мировые рынки «политически правильных» газа и нефти, при наличии даже более дешёвой (не говоря уже о бесплатной) альтернативе, количество желающих содержать жадных американских производителей начинает стремиться к нулю.

Можно было бы сказать, что потеря пяти, десяти и даже тридцати миллиардов долларов, которые можно заработать на вакцине, не так уж критично для США с их триллионными дефицитами и долгами на десятки триллионов долларов. Но речь идёт не совсем о США, а об американской фармокологической промышленности, а для неё пара-тройка десятков миллиардов — это уже существенно. Тем более в эпоху кризиса.

Кроме того не стоит забывать, что если нефтяники и газовики в основном вкладываются в Трампа, то фармакологи как раз находятся на стороне его оппонентов. Так что их потери — ещё и потери (как финансовые, так и имиджевые) демократов.

Причём информационно-политические потери здесь существеннее. Ведь если демократы не смогли защитить интересы фармакологов сегодня, то завтра они могут не суметь защитить интересы кого-нибудь ещё. Стоит ли делать на них политическую ставку или лучше обратиться к Трампу, который обещает «поладить» с Россией? Может он сумеет договориться и об учёте (хотя бы частичном) интересов американских производителей.

Ведь что получается? Россия доказала свою способность производить самые сложные лекарственные препараты в самые сжатые сроки. При этом она демонстрирует готовность делиться своими достижениями с нуждающимися бесплатно. Что будет с американской фармокологической промышленностью если Москва осуществит ещё пару-тройку таких же благотворительных акций. Причём понятно, что если Белоруссии или Сирии вакцину можно просто подарить, то США или Германии можно и продать, но значительно дешевле, чем предлагают сами американцы (причём предлагают то, чего пока не имеют).

Это уже не просто демпинг на рынке, который американцы считали гарантированно своим. Это информационно-политический демпинг, лишающий США не только военно-политического и финансово-экономического, но и остатков морального лидерства в современном мире. Всегда помогающего безвозмездно любят больше, чем дерущего три шкуры.

Не случайно США и Запад в целом резко негативно отнеслись ещё к российской помощи Италии, брошенной союзниками в самые трудные дни борьбы с коронавирусом. Если бы они знали, что это только начало: в Италии были цветочки, наступает осень — пора сбора ягод.