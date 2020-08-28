Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Песков: Путин исходит из того, что резерв правоохранителей для Белоруссии не используют 

ТАСС 40 минут назад
Кремль раскрыл подробности о резерве силовиков для Белоруссии
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о составе и численности резерва правоохранителей РФ для Белоруссии, отметив, что это "достаточно разумное количество".

"Он [резерв] состоит из тех частей, которые в случае крайней необходимости смогут воспрепятствовать экстремистским действиям в республике, — заявил Песков журналистам в пятницу, отказавшись пояснить, из каких именно силовых структур сформирован резерв.

"Я ничего не могу сказать про вооружение, их достаточно разумное количество", — сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько многочисленна эта группа силовиков и чем она вооружена.

По его словам, президент России Владимир Путин исходит из того, что резерв правоохранителей для Белоруссии не будет использован, и Минск не столкнется с негативным развитием ситуации.

"Здесь важно отдавать себе отчет, и президент это подчеркнул, что это именно резерв, и нет никакой необходимости его задействовать. Президент Путин исходит из того, что он (резерв) никак не будет использован. И мы исходим из того, что с такой крайней ситуацией Белоруссия не столкнется", — заявил представитель Кремля.

Песков считает, что готовность РФ направить резерв правоохранителей в республику никак не скажется на отношениях между россиянами и белорусами.

"Никоим образом [не скажется]. Россия как не вмешивалась, так и не вмешивается в белорусские дела", — сказал он в пятницу журналистам.

Ранее в интервью Сергею Брилеву, вышедшем в эфир в четверг, Путин рассказал, что Москва и Минск договорились о формировании такого резерва из числа правоохранителей РФ. Глава государства пояснял, что резерв из силовиков не будет задействован, пока "экстремистские элементы, не прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою, не начнут поджигать дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее".
Видео дня. "Ты хочешь согрешить против меня?".Монолог дебошира с рейса Нижнекамск-Москва
ТАСС: последние новости
Россия высылает одного из старших дипломатов посольства Норвегии Россия высылает одного из старших дипломатов посольства Норвегии Премьер Японии сожалеет, что не успел за свой срок заключить мирный договор с Россией Премьер Японии сожалеет, что не успел за свой срок заключить мирный договор с Россией Миронов предложил ликвидировать ПФР и платить пенсии напрямую из бюджета Миронов предложил ликвидировать ПФР и платить пенсии напрямую из бюджета
Комментарии 1
Политика , Белоруссия в огне
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и…
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и…
Бунт в Кеноше попал на видео
Бунт в Кеноше попал на видео
От Гродно ждут предательства Белоруссии
От Гродно ждут предательства Белоруссии
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
Видео
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
00:26
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
00:37
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
Бунт в Кеноше попал на видео
01:09
Бунт в Кеноше попал на видео
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
02:24
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
00:32
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
Опубликовано видео соревнований «Чистое небо-2020»
02:30
Опубликовано видео соревнований «Чистое небо-2020»
Армия
Эпоха дефицита: россиян ждет испытание из СССР
01:38
Эпоха дефицита: россиян ждет испытание из СССР
Общество
Момент крушения яхты в Италии попал на видео
00:32
Момент крушения яхты в Италии попал на видео
«Он меня давит!»: Сябитова угодила в скандал
01:50
«Он меня давит!»: Сябитова угодила в скандал
Шоу-бизнес
От Гродно ждут предательства Белоруссии
01:10
От Гродно ждут предательства Белоруссии
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение