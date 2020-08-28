Кремле сожалеют об отставке Синдзо Абэ
с поста премьер-министра Японии
, его вклад в развитие отношений Москвы
и Токио неоценим, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
.
«Синдзо Абэ действительно внес неоценимый вклад в развитие двусторонних российско-японских отношений. И его приверженность к принципу решения всех спорных вопросов, даже самых сложных, исключительно посредством переговоров и посредством развития двусторонних отношений в тех областях, которые представляют взаимный интерес, абсолютно разделяется президентом России», – сказал Песков.
Он уточнил, что Путин высоко ценит рабочие отношения с Абэ, которые Песков охарактеризовал как «блестящие».
«Поэтому, конечно, весьма жаль, что Синдзо Абэ решил покинуть пост премьер-министра Японии», – заявил пресс-секретарь главы государства, передает РИА «Новости».
В то же время, отметил он, в Кремле рассчитывают, что преемник Абэ на посту премьер-министра Японии пойдет по пути развития российско-японских отношений. «Мы надеемся, что его преемник в не меньшей степени будет идти по пути дальнейшего развития российско-японских отношений», – сказал Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле в первую очередь желают Абэ «как можно скорее справиться с проблемами со здоровьем».
Ранее в пятницу глава японского правительства 65-летний Синдзо Абэ заявил о решении уйти в отставку из-за ухудшения здоровья и выразил сожаление, что так и не смог решить вопрос подписания мирного договора с Россией.
Одним из ведущих кандидатов в преемники Абэ может стать генсек кабмина Японии Есихидэ Суга.
У Синдзо Абэ язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2006 году. Однако затем его состояние удалось стабилизировать.