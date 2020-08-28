«Синдзо Абэ действительно внес неоценимый вклад в развитие двусторонних российско-японских отношений. И его приверженность к принципу решения всех спорных вопросов, даже самых сложных, исключительно посредством переговоров и посредством развития двусторонних отношений в тех областях, которые представляют взаимный интерес, абсолютно разделяется президентом России», – сказал Песков.

Он уточнил, что Путин высоко ценит рабочие отношения с Абэ, которые Песков охарактеризовал как «блестящие».

«Поэтому, конечно, весьма жаль, что Синдзо Абэ решил покинуть пост премьер-министра Японии», – заявил пресс-секретарь главы государства, передает РИА «Новости».

В то же время, отметил он, в Кремле рассчитывают, что преемник Абэ на посту премьер-министра Японии пойдет по пути развития российско-японских отношений. «Мы надеемся, что его преемник в не меньшей степени будет идти по пути дальнейшего развития российско-японских отношений», – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле в первую очередь желают Абэ «как можно скорее справиться с проблемами со здоровьем».

Ранее в пятницу глава японского правительства 65-летний Синдзо Абэ заявил о решении уйти в отставку из-за ухудшения здоровья и выразил сожаление, что так и не смог решить вопрос подписания мирного договора с Россией.

Одним из ведущих кандидатов в преемники Абэ может стать генсек кабмина Японии Есихидэ Суга.