РАН увидели угрозу заморозки отношений между РФ Японией после ухода Абэ . Всё будет зависеть от политика, который займёт пост премьер-министра.

Старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков заявил радиостанции «Говорит Москва», что отставка Синдзо Абэ «может отразиться на отношениях негативным образом».

«Надо исходить из того, что японская политика — это не политика одного человека, а политика партии и определённых слоёв политической власти, поэтому смена премьер-министра не станет препятствием для проведения той политики, которая заявлялась Японией в течение многих десятилетий».

При этом, как подчеркнул эксперт, Абэ «был большим энтузиастом налаживания отношений с Россией, он был инициатором многих начинаний в двусторонних отношениях».

«Будет многое зависеть от того, кто придёт на его смену, что это будет за человек. Думаю, что этот человек будет несильно отличаться от Абэ по деловым качествам, но Абэ имел личные мотивы для выстраивания позитивных отношений с Россией. Новый премьер-министр может таких мотивов не иметь, и это снизит уровень взаимодействия между двумя странами».

По мнению собеседника радиостанции «Говорит Москва», России и Японии следовало бы принять политическое решение по Мирному договору и «закрыть этот вопрос вообще, чтобы не было вопроса о том, какие территории кому принадлежат».

«Худший вариант, если придёт человек, который скажет: вот, мы пытались, ничего не получилось, поэтому давайте заморозим отношения до лучших времён».

Сегодня Синдзо Абэ объявил об уходе с поста главы японского правительства. Он объяснил решение болезнью, которая не позволяет принимать верные решения.