«Чего же они не приехали?»: Путин о выборах в Белоруссии

"Мы исходим из того, что выборы состоялись. Я сразу это сделал, мы признали их легитимность, и, как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах", — сказал Путин.

Отказ представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ приехать на выборы в Белоруссию дает основание подозревать, что позиция Запада в отношении этого процесса была заранее подготовлена, считает президент РФ.

"Белорусские власти пригласили БДИПЧ ОБСЕ принять участие в контроле над выборами. Чего же они не приехали? Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов", — сказал он.

По мнению российского лидера, кто-то может сомневаться в результатах белорусских выборов, однако "ничего идеального в мире не существует, ни в политике, ни в экономике, ни в социальной сфере".