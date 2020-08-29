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Судьба Белоруссии. Главное

Путин заявил, что Россия признает легитимность президентских выборов в Белоруссии 

ТАСС и ещё 16 56 минут назад
«Чего же они не приехали?»: Путин о выборах в Белоруссии
Фото: ТАСС
Россия признает прошедшие в Белоруссии президентские выборы легитимными, а Александра Лукашенко — их победителем. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью, транслировавшемся в эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".

"Мы исходим из того, что выборы состоялись. Я сразу это сделал, мы признали их легитимность, и, как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах", — сказал Путин.

Отказ представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ приехать на выборы в Белоруссию дает основание подозревать, что позиция Запада в отношении этого процесса была заранее подготовлена, считает президент РФ.

"Белорусские власти пригласили БДИПЧ ОБСЕ принять участие в контроле над выборами. Чего же они не приехали? Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов", — сказал он.

По мнению российского лидера, кто-то может сомневаться в результатах белорусских выборов, однако "ничего идеального в мире не существует, ни в политике, ни в экономике, ни в социальной сфере".

"Даже в природе нет ничего идеального, хотя это наиболее совершенная богом созданная сфера", — добавил он. "У меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневается, были абсолютно честны", — заявил российский лидер.

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Политика , В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Сергей Брилев , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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