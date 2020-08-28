Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Соловьев высказался о ситуации с Навальным 

Lenta.ru и ещё 5 29 минут назад
Телеведущий Владимир Соловьев высказался о ситуации с госпитализацией оппозиционера Алексея Навального в своем Telegram-канале.
Соловьев заявил о двойных стандартах в реакции общественности на процесс лечения Навального. Он отметил, что врачей из Омска подвергли настоящей травле, при этом любое заявление немецких докторов общество воспринимает без какой-либо критики. Телеведущий предложил собрать консилиум омских, московских и немецких медиков, чтобы избежать политизации лечения оппозиционера. Соловьев также отметил, что это поможет оказать ему наиболее эффективную помощь.
Кроме того, по словам телеведущего, личный врач Навального и сопровождавшие его в поездке сторонники должны ответить на некоторые вопросы. В частности, Соловьева интересует, чем болел оппозиционер в последнее время, какие препараты принимал, как питался до и во врем поездки и в какой момент произошло резкое изменение самочувствия.
Также Соловьев пожелал выздоровления Навальному и выразил надежду на то, что он полностью восстановится.
Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. После обследования в местной больнице врачи в числе предварительных диагнозов назвали отравление галлюциногеном. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. Он находится в искусственной коме.
Последние новости
Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии Соловьев высказался о ситуации с Навальным Соловьев высказался о ситуации с Навальным Украина приостановила все контакты с Белоруссией Украина приостановила все контакты с Белоруссией
Комментарии 44
Политика , Видео , Общество , Алексей Навальный , Владимир Соловьев , Омск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европейская страна готова открыть границы россиянам
Европейская страна готова открыть границы россиянам
Пока вы спали: «Россия устроит США новый Перл-Харбор»
Пока вы спали: «Россия устроит США новый Перл-Харбор»
В России начались госиспытания плавающего танка
В России начались госиспытания плавающего танка
Лоза описал «реальное положение дел» в Крыму
Лоза описал «реальное положение дел» в Крыму
Видео
Опубликовано видео соревнований «Чистое небо-2020»
02:30
Опубликовано видео соревнований «Чистое небо-2020»
Армия
Момент крушения яхты в Италии попал на видео
00:32
Момент крушения яхты в Италии попал на видео
Огромная акула-молот вырвала улов из рук рыбака и попала на видео
03:30
Огромная акула-молот вырвала улов из рук рыбака и попала на видео
Буйволы прогнали напавших на них львов и попали на видео
00:56
Буйволы прогнали напавших на них львов и попали на видео
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:30
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Стрельба управляемым снарядом «Торнадо-С» попала на видео
02:55
Стрельба управляемым снарядом «Торнадо-С» попала на видео
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
01:41
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
Армия
США послали грозный «сигнал Кремлю»
01:08
США послали грозный «сигнал Кремлю»
Армия Войска
Соловьев высказался о ситуации с Навальным
02:59
Соловьев высказался о ситуации с Навальным
Политика Общество
Россия застраховала Белоруссию от революции
00:56
Россия застраховала Белоруссию от революции
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение