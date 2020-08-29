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Стало известно о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина 

Lenta.ru и ещё 1 26 минут назад
Стало известно о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп накричал на своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна во время обеда с делегацией Великобритании после того, как узнал, что пропустил телефонный звонок от президента России Владимира Путина. Об этом рассказал бывший высокопоставленный помощник правительства Великобритании, который присутствовал на мероприятии, передает Newsweek.
Ник Тимоти (Nick Timothy), бывший глава администрации на Даунинг-стрит при бывшем премьер-министре Великобритании Терезе Мэй, рассказал подкасту What You Were Thinking, что во время официального обеда с другими советниками в 2017 году в Белом доме, кто-то «мимоходом упомянул, что Владимир Путин просил о разговоре с [Трампом], и прямо перед нами он [Трамп] перекричал Майка Флинна».

«Действительно кричал. Это было на официальном обеде с дворецкими и красивой посудой — и он как следует кричал на него через стол», — рассказал Тимоти.

Он добавил, что Трамп закричал на Флинна: «Если Путин хочет позвонить мне, просто свяжите его».
4 января сообщалось, что журналист Питер Берген рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от российского лидера в 2017 году. Позже экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко назвал «фейком» информацию о пропущенном звонке.

«Что значит "пропустил звонок"? Если Трамп не хотел разговаривать с Путиным и начинает юлить, чтобы оправдаться, — это другой вопрос. Решение, отвечать на звонок или нет, принимает президент», — отметил эксперт.

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Комментарии 3
Политика , В мире , США , Тимати , Владимир Шевченко , Тереза Мэй , Майк Флинн , Майкл Флинн , Дональд Трамп , Владимир Путин , Newsweek , Великобритания
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