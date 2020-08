Стало известно о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина 

Ник Тимоти (Nick Timothy), бывший глава администрации на Даунинг-стрит при бывшем премьер-министре Великобритании Терезе Мэй , рассказал подкасту What You Were Thinking, что во время официального обеда с другими советниками в 2017 году в Белом доме, кто-то «мимоходом упомянул, что Владимир Путин просил о разговоре с [Трампом], и прямо перед нами он [Трамп] перекричал Майка Флинна ».