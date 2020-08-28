Белоруссия возложила на Украину ответственность за «паузу» в отношениях 

«Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую "паузу" — это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств», — подчеркнул пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз.

Ответственность за последствия такого шага полностью лежит на Киеве и его «более старших внешнеполитических партнерах», утверждает Минск.

При этом Белоруссия готова к продолжению сотрудничества на всех уровнях.

«Белорусское государство не допустит повторения ситуации, когда наша судьба будет решаться за рубежом. Белорусы, как никакой другой народ, хорошо усвоили уроки, которые нам преподнесла история», — заявил Глаз.

Репутация независимого государства строится на выверенных и самостоятельных решениях в интересах своего народа и стабильности в регионе, «а не на амбициях и попытках следовать трендам», заключили в Минске.

Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Украина приостановила все контакты с Белоруссией, которые будут возобновлены, только когда Киев убедится, что они не несут для него «репутационных, моральных, этических потерь».