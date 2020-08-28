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Белоруссия возложила на Украину ответственность за «паузу» в отношениях 

Lenta.ru и ещё 9 39 минут назад
Белоруссия возложила на Украину ответственность за «паузу» в отношениях
Фото: Lenta.ru
Минск возложил на Киев ответственность за приостановку контактов между двумя странами, о которой ранее сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом говорится в заявлении белорусского МИД.

«Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую "паузу" — это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств», — подчеркнул пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз.

Ответственность за последствия такого шага полностью лежит на Киеве и его «более старших внешнеполитических партнерах», утверждает Минск.
При этом Белоруссия готова к продолжению сотрудничества на всех уровнях.

«Белорусское государство не допустит повторения ситуации, когда наша судьба будет решаться за рубежом. Белорусы, как никакой другой народ, хорошо усвоили уроки, которые нам преподнесла история», — заявил Глаз.

Репутация независимого государства строится на выверенных и самостоятельных решениях в интересах своего народа и стабильности в регионе, «а не на амбициях и попытках следовать трендам», заключили в Минске.
Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Украина приостановила все контакты с Белоруссией, которые будут возобновлены, только когда Киев убедится, что они не несут для него «репутационных, моральных, этических потерь».
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По данным ЦИК, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты, которые в первые дни жестко разгонялись. Президент Украины Владимир Зеленский публично посоветовал Лукашенко в течение месяца провести повторные выборы. Белоруссия ответила, что не нуждается в «заезженных советах», и рекомендовала Киеву заняться своими проблемами.
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Политика , В мире , Конфликты , СНГ , Украина , Дмитрий Кулеба , Владимир Зеленский , Анатолий Глаз , Александр Лукашенко , МИД , Киев , Минск
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